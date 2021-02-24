 ولاية ساو باولو البرازيلية تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر - بوابة الشروق
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ولاية ساو باولو البرازيلية تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 9:17 م

أعلن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية جواو دوريا، اليوم الأربعاء، أن الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد سوف تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر واحد بدءً من يوم الجمعة المقبلة.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن حظر التجوال في ساو باولو سيبدأ في الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحاً، مضيفة أنه سوف يستمر حتى 24 مارس المقبل.

وقالت الشبكة إن حظر التجوال سيلزم المطاعم بالإغلاق ويحظر على الأفراد الخروج إلى الشوارع.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ حوالي 10 ملايين شخص.

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