قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن نسب إنجاز المرحلة الأولى تزيد عن 96% من المستهدفات المخطط تنفيذها في الـ11 محافظة المستهدفة، موضحًا أن الـ4% متبقية مستهدفات لم يتم الانتهاء منها لعدم الوفاء باعتبارات معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الوزارة لا تستطيع تقديم الخدمة لمنازل الأسر المستحقة لتدخلات سكن كريم، والتي تقع خارج الحيز العمراني أو عليها مخالفات.

وأوضح أن الوزارة عملت على استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة؛ لمدهم بخدمات متعلقة بمسكن آمن ولائق وكريم يوفر حياة آمنة لقاطنيه، إضافة إلى مجموعة من التدخلات الصحية من خلال توفير علاج وعمليات وأجهزة تعويضية مجانية.

وذكر مدير حياة كريمة، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتنويع تدخلات المرحلة الثانية وزيادة عددها، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه غير المحدود بالمبادرة.

وأشار إلى أن التدخلات تضم التمكين الاقتصادي، وتقديم خدمات الأسرة والطفولة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة، والتوعية الصحية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات متعلقة بالتنمية والتمكين الاجتماعي للمواطن في جميع مراحل حياته؛ الطفولة المبكرة والمرأة والشباب وكبار السن.