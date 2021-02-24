قال جويدة بحميدة، والد اثنين من ضحايا مركب مريوط الغارق، إنه فقد ابنتيه في هذا الحادث، موضحًا أن جميع الضحايا أفراد عائلة واحدة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجو كان جيدًا، لكنه انقلب فجأة قبيل المغرب، ما أدى لغرق المركب.

وأوضح أن المركب كان مستأجرًا من قبل الضحايا، مضيفًا أنه لم ير المركب حتى الآن، إذ كان في دوام عمله أثناء وقوع الحادث.

وذكر والد الضحيتين، أنه دفن تسعة أشخاص من الضحايا حتى الآن.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا بغرق مركب على متنها 19 فردًا، بينهم أطفال ونساء، من عائلة «أبو مطيرد»، قبيلة العزايم، أثناء عودتهم من نزهة ترفيهية ليلية تسمى لدى البدو «زردة»، على جزيرة صغيرة، تستخدم لتناول الأطعمة في منطقة الجراري أمام ستاد برج العرب.