سجن صديق مقرب من نائبة الرئيس الأرجنتيني بتهمة غسل الأموال

صدر حكم على رجل مقرب من نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر بالسجن 12 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد إدانته بغسل الأموال بين عامي 2003 و 2015.

وتتردد مزاعم بأن لازارو بايز، المقرب من عائلة كيرشنر، غسل نحو 55 مليون دولار من خلال شبكة واسعة من الشركات مقرها في سويسرا وبنما خلال تلك الفترة الزمنية.

كما تتردد مزاعم بأن كيرشنر وزوجها المتوفى، نيستور، الذي كان أيضا سلفها في المنصب، قد سلما المقاول مجموعة من العقود العامة دون دعوة لتقديم عطاءات، مما حرم الدولة من مبالغ مالية كبيرة.

ووفقا لممثلي الادعاء، تلقت شركة بايز حوالي 80 % من جميع عقود إنشاء الطرق العامة في منطقة سانتا كروز، مسقط رأس كيرشنر، وتقدر قيمتها بنحو 18ر2 مليار دولار.

وتخضع كيرشنر أيضا للمحاكمة حاليا بسبب القضية. وقد يكون للحكم على بايز تأثير على كيفية المضي قدما في الإجراءات. وتشير كيرشنر وأنصارها إلى أن هناك دوافع سياسية وراء المحاكمة.