أوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن العسكرية الروسية

طلبت أوكرانيا رسميا، من تركيا، اليوم الخميس، إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن السفير الأوكراني فوق العادة والمفوض في تركيا فاسيل بودنار القول في بيان: "الأمر الأهم حاليا هو دعم أوكرانيا. وأدعو الشعب التركي والسلطات التركية لمساعدة أوكرانيا. ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومنع السفن الحربية الروسية من العبور في البوسفور والدردنيل، وقد تم تقديم طلب رسمي بذلك للجانب التركي".

كما دعا السفير لفرض عقوبات على روسيا وأصولها في تركيا، ومنع روسيا من الحصول على أموال من أجل الحرب.