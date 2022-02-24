 أوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن العسكرية الروسية

د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 1:41 م

طلبت أوكرانيا رسميا، من تركيا، اليوم الخميس، إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن السفير الأوكراني فوق العادة والمفوض في تركيا فاسيل بودنار القول في بيان: "الأمر الأهم حاليا هو دعم أوكرانيا. وأدعو الشعب التركي والسلطات التركية لمساعدة أوكرانيا. ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومنع السفن الحربية الروسية من العبور في البوسفور والدردنيل، وقد تم تقديم طلب رسمي بذلك للجانب التركي".

كما دعا السفير لفرض عقوبات على روسيا وأصولها في تركيا، ومنع روسيا من الحصول على أموال من أجل الحرب.


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