فيفا يدين غزو روسيا لأوكرانيا

أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (فيفا) الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم الخميس.

وذكر فيفا أنه "يدين استخدام القوة من قبل روسيا في أوكرانيا"، موضحا أنه "سيواصل مراقبة الوضع وسيتم إبلاغ المستجدات المتعلقة بتصفيات كأس العالم في قطر 2022 المقبلة في الوقت المناسب".

وأصبح مستقبل روسيا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال محل شك، حيث يحل المنتخب الأوكراني ضيفا على منتخب أسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الشهر المقبل، فيما يستضيف منتخب روسيا نظيره البولندي بالدور ذاته.

وحال فوزه على بولندا، من المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي في الدور النهائي للملحق الفائز من منتخبي السويد والتشيك، في الوقت الذي طلبت فيه اتحادات الكرة في السويد وبولندا والتشيك من فيفا نقل المباريات من روسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ غزو أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد أن اعترف يوم الاثنين الماضي رسميا بجمهوريتين انفصاليتين على الأراضي الأوكرانية.