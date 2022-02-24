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أعلن نادي المريخ السوداني، توقيع عقوبة على نادي فاركو بسبب توقيع سيف الدين مالك بخيت تيري، له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان المريخ السوداني قدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد لاعبه سيف الدين تيري بسبب توقيعه إلى فاركو بعد هروبه من الدوري السوداني.

وأصدر النادي بيانا رسميا اليوم الخميس: «أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 24 فبراير قراراً قضى بمعاقبة اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) ونادي فاركو المصري بدفع 500 الف دولار بالتضامن».

وأضاف: «إضافة إلى معاقبة نادي فاركو بالحرمان من التعاقدات لفترتين متتاليتين وإيقاف اللاعب سيف تيري لـ(4) أشهر من مزاولة اي نشاط رياضي».

وأكمل البيان: «في القضية المقدمة من رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) ونادي فاركو المصري عقب هروب اللاعب لمصر وإخلاله بالعقد الملزم الموقع مع النادي».

وأتم: «حكمت الفيفا بتعويض قدره 500 الف دولار على اللاعب سيف تيري وان يدفعها نادي فاركو معه بالتضامن كما سلط الإتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات تأديبية على نادي فاركو بحرمانه من التعاقدات عطفاً على ما قام به النادي المصري من تجاوزات فيما يتعلق بتعاقده غير القانوني مع اللاعب سيف الدين مالك تيري».