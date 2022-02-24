أمريكا والناتو يبحثان الخطوات اللازمة لضمان أمن الحلفاء عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الخطوات اللازمة لضمان أمن أراضي الحلفاء، لا سيما على الجناح الشرقي للحلف.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وناقش الجانبان أيضا، بحسب البيان، استجابة الحلف المنسقة على الهجوم الروسي.

ومن جانبه، شدد بلينكن على صرامة التزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من حلف شمال الأطلسي التي تطلب من الدول الأعضاء أن تأتي لمساعدة أي دولة عضو تتعرض لهجوم مسلح.