 1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021 - بوابة الشروق
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1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير- نوفمبر 2021


نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 12:03 م
صرح الدكتور عادل عبد العظيم- وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري ، بارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020). في حين سجلت ارتفاعاً بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة (أكتوبر 2021) بمعدل 8.7%.

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