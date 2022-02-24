 إصابة شخصين باختناق في حريق داخل شقة سكنية بأكتوبر - بوابة الشروق
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إصابة شخصين باختناق في حريق داخل شقة سكنية بأكتوبر

محمود عبدالسلام
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 3:11 م

أصيب شخصان باختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة أكتوبر في محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، الذي نتج عنه إصابة شخصين باختناق.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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