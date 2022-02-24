الخارجية الألمانية: روسيا تكسر قواعد النظام الدولي بالهجوم العسكري على أوكرانيا

قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الحكومة الروسية تكسر قواعد النظام الدولي أمام أعين العالم بـ"الهجوم العسكري على أوكرانيا".

وأضافت وزيرة الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب اجتماع فريق إدارة الأزمات التابع للحكومة الاتحادية، بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن "روسيا وحدها اختارت هذا الطريق، ونحن لم ندخر جهدا خلال الأشهر القليلة الماضية في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، ولم تستجب روسيا لعروضنا بإجراء محادثات".

وتابعت أن "الأوكرانيين لم يفعوا شيئا لتبرير إراقة الدماء وهذه الحرب سوف تدمر شيئًا واحدًا وهو أمل الناس في أوكرانيا وأن يكون لديهم الحق في الديمقراطية والحق في السلام ومستقبل أفضل دون تهديد".

وأكدت التواصل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة السبع؛ لإطلاق حزمة كاملة من العقوبات ضد روسيا، وتعزيز الأمن القومي للحلفاء، داعية كل دول العالم إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة؛ "للوقوف معًا ضد هذا العدوان".

كما جددت مطالبتها للرعايا الألمان في أوكرانيا بالمغادرة على الفور؛ حفاظًا على سلامتهم، وفي حال عدم التمكن من مغادرة البلد فيجب البقاء في مكان آمن، مشيرة إلى تشكيل خط ساخن للأزمات يمكن للرعايا التواصل من خلاله مع السلطات، مؤكدة أن التمثيل الألماني في بولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا على استعداد لتقديم الدعم من الحدود جنبا إلى جنب مع جيراننا الأوروبيين.

وقالت إنها قررت، الليلة الماضية، بالفعل سحب الموظفين المعارين المتبقين في السفارة الألمانية في كييف؛ لأسباب أمنية اعتمادًا على الموقف، مشيرة إلى أنها ستقرر فيما بعد إذا كان بإمكان السفارة بدء عملها مؤقتًا من "لفيف"- غربي أوكرانيا- أو من مكان آخر.