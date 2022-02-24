عمدة كييف يعلن عن استخدام عدد من قطارات مترو الأنفاق كملاجئ من القصف

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن إمكانية استخدام عدد من القطارات في المترو كملاجئ من القصف، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وناشد فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، العالم لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه القوة العسكرية الروسية.

وقال كليتشكو، لصحيفة بيلد الألمانية: «نحن في حرب ونقاتل من أجل بلادنا، ولكننا في حاجة لدعم العالم بأكمله وفرض عقوبات قوية ضد روسيا فورا»، مضيفًا: «الوضع في كييف تحت السيطرة حاليا، ولكن المواطنين قلقون».

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.