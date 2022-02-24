وزارة الدفاع الروسية تؤكد: لا نستهدف المدن الأوكرانية

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صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أنه لا يتم استهداف المدن الأوكرانية بطائرات أو صواريخ أو مدفعية روسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عنه القول، إن القوات الروسية ستقضي على البنية التحتية العسكرية والدفاعات الجوية والمطارات الأوكرانية "بأسلحة عالية الدقة".

يأتي هذا رغم تأكيد شهود عيان تعرض عدة أهداف مدنية للقصف. ولا يمكن التحقق من التقارير بشكل مستقل.

وزعم كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية تلقي سلاحها بأعداد كبيرة وتفر هاربة، قائلا إن القوات الأوكرانية لم تبد أية مقاومة مع دخول القوات الروسية، وهي مزاعم ينفيها المسؤولون الأوكرانيون.