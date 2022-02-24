إزالة 16 تعديا على الأراضي الزراعية في زفتى والمحلة

قامت رئاسة مركزي زفتي والمحلة بحملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية للموجة ١٩، حيث تم إزالة ١١ حالة بمساحة ٦٩٩ متر مربع أراضي زراعية هندسة ري بحري زفتى، و٥ حالات بمساحة ١٦ سهما و ٦ قراريط بالوحدات المحلية لقريتي شبرا بابل والجابرية.

وأكد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٩ والممتدة خلال الفترة من ٦ وحتى ٢٦ فبراير ٢٠٢٢، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تم إزالة 264 مبنى مخالف و56 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 19 بإجمالي مساحة 12632 مترا و3 أفدنة و3 قراريط.

وشدد رحمي، على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة، موجهاً الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة زفتى، حيث تم عمل حملة مكبرة لأعمال النظافة، في الشوارع الرئيسية والفرعية بزفتي والوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة داخل نطاق مركز ومدينة زفتي وتم نقل المخلفات وتنظيف الشوارع الرئيسية ونقلها إلى المقلب العمومي.