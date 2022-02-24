حرس الحدود الأوكراني: القوات الروسية بدأت قصفا من بيلاروس

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أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية إن القوات الروسية بدأت في مهاجمة وحداتها ونقاط التفتيش من روسيا وبيلاروس الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة، وفقا لبيان على موقعها على الإنترنت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن الهجمات تستهدف مناطق شرقي وشمالي أوكرانيا وهي لوهانسك وسومي وخاركيف وتشرنيهيف وجيتومير.

كما أشار حرس الحدود إلى أن الهجمات تأتي من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

ولم يتمكن حرس الحدود من تقديم معلومات على الفور عن سقوط ضحايا.