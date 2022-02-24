وزيرة الهجرة تطالب الطلاب المصريين في أوكرانيا بعدم التحرك إلا بمعرفة السفارة المصرية بكييف

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الطلاب المصريين في أوكرانيا في حالة قلق وخوف بسبب القصف، منوهة بأن كل طلبات الطلاب تتعلق بأمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى شهاداتهم.

وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن الطلاب المصريين في أوكرانيا لم يمسهم أي شيء سوى تداعيات الموقف وصعوبته البالغة، متابعة: «عمر ما الدولة أخلت بأبنائها».

وطمأنت الطلاب والأهالي بأن الدولة لن تنسى أولادها، لكنها تحتاج إلى اتخاذ القرار الصائب وفق ما تقوم به وزارتي الخارجية والهجرة من رفع توصيات طبقًا للتواصل مع هؤلاء الطلاب، قائلة إنها نبهتهم بعد الانصياع وراء أي بريد إلكتروني تصلهم للتحرك إلى أي مكان معين، فكل التحركات يجب أن تكون من خلال السفارة المصرية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه لا بد للطلاب عدم التحرك إلا بمعرفة السفارة المصرية في أوكرانيا حفاظًا على سلامتهم لما يحدث من شائعات كثيرة في هذه المنطقة بسبب وجود حرب.