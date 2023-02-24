مسئولو الإسكان في جولة تفقدية لوحدات سكن كل المصريين بالعبور الجديدة

تفقد مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل ودفع معدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، يرافقهم عدد من مسئولي جهاز مدينة العبور الجديدة والمشروع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها مشروع "سكن كل المصريين" الجاري تنفيذه بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة التفقدية، تابع مسئولو الوزارة، سير العمل ببعض الأعمال بالمشروع، ومنها: أعمال تجهيزات بنود التشطيبات للوحدات والعمارات والأعمال الإنشائية بعددٍ من العمارات، مشددين على مسئولي الشركات المنفذة سرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وأكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق الرابط بين منطقة الـ2600 فدان والطريق الدائري الأوسطي، والذي يحقق سيولة مرورية أكبر بالمدينة بطول حوالي 1 كم، وبعروض تتراوح بين 30 مترا و50 مترا، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بالطريق.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، حفاظا على سهولة الحركة المرورية وتيسير حركة تنقلات المواطنين داخل المدينة، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطريق R2 بطول 11 كيلو مترا، والطبقة الأسفلتية بالطريق الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي من جهة والطريق الدائري الإقليمي من جهة أخرى مروراً بالأحياء السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة، وتشمل (حي 15 - حي 16)، وذلك في إطار الخُطة المتكاملة للطرق الجاري تنفيذها لربط مدينة العبور الجديدة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.

وأشار المهندس أحمد علي إلى أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال العدَّاية النفقية قطر 2700 مم أسفل الطريق الدائري الأوسطي؛ بهدف تمرير المرافق الرئيسية ( المياه - الكهرباء - التليفونات ) للأحياء (13 - 14 - 15 - 16) بالمدينة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمدينة.

كما تابع رئيس جهاز العبور الجديدة، معدلات التنفيذ بمواقع عمارات "سكن كل المصريين" بالحي 14، والتي تضم 806 عمارات بإجمالي 19344 وحدة، بالإضافة إلى 7 أسواق تجارية، و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة، و4 حضانات و2 ملعب خماسي ومخبز.. موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال استكمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بطرق ومناطق انتظار السيارات بالحي.