الكاراز يتأهل لدور الثمانية في بطولة ريو دي جانيرو

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قلب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز مثير 6 /7 (5 /7) و6 /2 و6 /4 أمام الإيطالي فابيو فونيني فجر اليوم الجمعة، ليحجز مقعده في دور الثمانية من بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس.

وفاز ألكاراز /19 عاما/ المصنف الثاني على العالم، بجميع المباريات الخمس التي خاضها في 2023 بعد تتويجه الأسبوع الماضي بلقب بطولة الأرجنتين المفتوحة.

وأصبح الكاراز على بعد ثلاثة انتصارات فقط من النجاح في حملة الدفاع عن لقب بطولة ريو دي جانيرو، بعد تتويجه العام الماضي بلقب البطولة البرازيلية.

ويلتقي ألكاراز في دور الثمانية مع الصربي دوسان لايوفيتش الذي تغلب على مواطنه لاسلو ييري 6 /2 و6 /4.

وفاز التشيلي نيكولاس ياري على الإسباني بيدرو بورتيرو مارتينيز 6 /2 و6 /2 ليشق طريقه إلى دور الثمانية دون أن يخسر أي مجموعة في ريو دي جانيرو.

ويلتقي ياري في دور الثمانية مع الأرجنتيني سيباستيان بايز الذي تغلب على البيروفي خوان بابلو فاريياس 7 /5 و7 /6 (8 /6).

وخرج الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو من البطولة البرازيلية بخسارته على يد الإسباني بيرنابي زاباتا ميراليس 1 /6 و6 /4 و1 /6.

ويلتقي بيرنابي زاباتا ميراليس في دور الثمانية مع مواطنه ألبرت راموس فينولاس الذي تغلب على الكولومبي دانييل إيلاهي جالان ريفيروز 6 /2 و6 /4.