نتنياهو: فتح سلطنة عمان مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي نبأ عظيم

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس فتح المجال الجوي لسلطنة عمان أمام الطيران الإسرائيلي بأنه" نبأعظيم".

وقال "هذا نبأ عظيم بالنسبة للطيران الإسرائيلي. في الواقع ، أصبحت إسرائيل نقطة العبور الرئيسية بين آسيا وأوروبا"،بحسب قناة"إي نيوز 24"الإسرائيلية.

وأضاف : "إن إسرائيل تنفتح على الشرق بشكل غير مسبوق".

من جانبه ،وقالوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن هذا "قرار تاريخي للاقتصاد الإسرائيلي والمسافرين ، سيقصر الطريق إلى آسيا ، ويقلل التكاليف للمواطنين الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة".

وشكر كوهين سلطان عمان هيثم بن طارق على فتح المجال الجوي للسلطنة أمام الطيران الإسرائيلي.

أعلنت سلطنة عمان في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها ستفتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المدنية ، ومن بينها الطائرات الإسرائيلية، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

وجاء الإعلان العماني اليوم الخميس، بعد عدة أشهر من الجهود الدبلوماسية التي بذلها البيت الأبيض بشأن هذه القضية.

وسيسمح الإعلان لشركات الطيران الإسرائيلية بتقصير زمن الرحلات الجوية المتجهة شرقا نحو الهند والصين بشكل كبير من خلال التحليق فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

يشار إلى أنه في عام 2018 ، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلطنة عمان، وحصل على التزام من السلطان قابوس آنذاك بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي العماني.

ولكن بعد وفاة قابوس، تراجع السلطان الحالي هيثم بن طارق عن القرار.

ومنحت السعودية في يوليو الماضي شركات طيران إسرائيلية الإذن باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا نحو الهند والصين. وكانت هذه خطوة مهمة على الطريق نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل واعتبرت إنجازا لإدارة بايدن، التي شاركت في المفاوضات المتعلقة بالقضية.

ولكن لأن عمان لم تمنح تصريحا مماثلا في ذلك الوقت، تم حظر مسارات الرحلات الجوية لشركات الطيران الإسرائيلية.