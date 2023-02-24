 الجزائر: سقوط 10 قتلى وإصابة 35 شخصا في حادث مرور مروع وتبون يعزي عائلات الضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر: سقوط 10 قتلى وإصابة 35 شخصا في حادث مرور مروع وتبون يعزي عائلات الضحايا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:43 م

شهدت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، حادث مرور مروع، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين، وذلك إثر انقلاب حافلة بمنطقة تيكجدة بولاية البويرة شمالي البلاد.

وبحسب بيان الحماية المدنية الجزائرية، وقع أغلب الضحايا من الأطفال الذين كانوا في رحلة سياحية عبر حافلة انحرفت وسقطت في منحدر بالطريق الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وأضاف البيان أن المعاينة الأولية أثبتت وقوع عطل في نظام فرامل الحافلة، ما أدى إلى سقوطها بأحد المنحدرات بعمق 150 مترا.

من جهته، بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، برسالة تعزية إلى عائلات ضحايا حادث المرور في ولاية البويرة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


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