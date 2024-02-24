 فيديو.. نجيب ساويرس: لو ثروتك 100 جنيه استثمر 25% في الذهب و25% بالعقار - بوابة الشروق
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فيديو.. نجيب ساويرس: لو ثروتك 100 جنيه استثمر 25% في الذهب و25% بالعقار

هديل هلال
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 8:23 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 8:24 م

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن الإنسان لو امتلك ثروة قدرها -على سبيل المثال- 100 جنيه، فمن الأفضل أن يستثمر 25% في الذهب و25% منها في العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه من المفضل استثمار 25% من تلك الثروة في الزراعة أو شركة تعمل في المنتجات الزراعية، والحفاظ على الـ25% المتبقية كسيولة للاستخدام في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن عائلته باعت فدادين في محافظة سوهاج بـ50 و100 جنيه، منوهًا أن سعر الفدان يتراوح الآن ما بين 3 إلى 5 ملايين جنيه.

ونوه أن عائلته كانت ستحقق ثروة كبيرة لو احتفظت بتلك الأرض، مضيفًا: «والدي لم يكن محبًا للزراعة وباع الأرض كلها، كان يقول لي شعار الرئيس جمال عبدالناصر (الأرض لمن يزرعها)».

وفي سياق متصل، ثمن موقف السيدة التي رفضت الحصول على كيلو لحم صدقة وطلبت توفير فرصة عمل لابنتها، قائلًا: «هي دي العينة اللي نفتخر إنها عندنا».

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