وزير التعليم العالي يفتتح مبان تعليمية خدمية بجامعة الوادي الجديد

عاشور: 2 مليار جنيه تكلفة مشروعات البنية التحتية والإنشاءات بالجامعة



افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، اليوم، عددًا من المنشآت التعليمية والخدمية والتنموية بجامعة الوادي الجديد، بحضور محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، ورئيس جامعة الوادي الجديد، عبدالعزيز طنطاوي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وافتتح وزير التعليم العالي، مبنى كلية التربية الرياضية المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من بدروم، ودور أرضي، ودورين متكررين، ويضم 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، بالإضافة إلى الغرف الإدارية.

كما افتتح مبنى كلية الزراعة المقام على مساحة 5600 متر مُسطح، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار مُتكررة، ويشمل وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، والمكاتب الإدارية و18 قاعة تدريس و10 معامل، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية المختلفة المُلحقة بالمشروع، مثل معمل الألبان، والمعامل المركزية، وثلاجات لتخزين التمور.

وشملت الافتتاحات، مبنى كلية الهندسة على مساحة 5500 متر مسطح، ويتكون من بدروم، وأرضي، ودورين متكررين، ويضم 3 أجنحة لأقسام الهندسة المدنية والمعمارية والكهربية والميكانيكية والتعدين، وقاعتي مؤتمرات و4 مدرجات و10 معامل طلابية، و4 صالات رسم، و8 فصول دراسية، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبة.

إلى ذلك تم افتتاح مشروع مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات، وكافة الخدمات الرياضية المُلحقة بها، وتشتمل تلك الملاعب على 2 ملعب مُتعدد، و2 ملعب للكرة الطائرة، وملعب لكرة السلة، وملعب للكرة الخماسي، وملعب للتنس الأرضي.

وتفقد وزيرالتعليم العالي، مشروع مبنى الإختبارات الإلكترونية، ومركز المعلومات الرئيسي على مساحة 3000 متر مربع، ويتكون من بدروم، ودور أرضي، و2 أدوار علوية، ويضم المبنى مُدرجين سعة 240 طالبًا، بالإضافة إلى مُدرجين سعة 100 طالب، و18 قاعة امتحانات إليكترونية، سعة 40 طالبًا بطاقة استيعابية 1300 طالب.

وأشاد الوزير بالإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة الوادي الجديد على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والبحثية والخدمية، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير بإنشاء كليات جديدة تقدم برامج دراسية حديثة، تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وثمن الدور الذي بذلته الجامعة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشاءات بالكليات، وقطاعات الجامعة المختلفة، والتي بلغت تكلفتها 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم الدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، إلى أن المحافظة خصصت ألف فدان بمنطقة الكيلو 10 كمرحلة أولى لإنشاء المقر الجديد لجامعة الوادي الجديد، والذي يشمل كليات الجامعة، والمدن الجامعية، ومبنى للاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى مزارع الجامعة المتنوعة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بتقديم كافة سُبل الدعم لتقديم الجامعة رسالتها التعليمية والخدمية بما يعود بالنفع على المجتمع وأبناء المحافظة.