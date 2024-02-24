قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن صفقة مشروع رأس الحكمة خطوة تاريخية تستحق الإشادة التقدير لكل من عمل على إنجازها.

وأضاف خلال برنامجه «كل يوم» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «صفقة كبيرة في علم المال، خبراء الاقتصاد عارفين ما حدث في مصر صفقة كبيرة جدًا، بالعقل والمنطق والأرقام مقنعة، وكمصري أنا كسبت».

وأوضح أنَّ المشروع شراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وليس بيعًا، قائلا:« زمان الإخوان بيولولوا دلوقتي أي حاجة كويسة في مصر بتصيبهم بحالة من الهستريا.

وتابع: «لكن والله ما في عاقل واحد في مصر يسمع هذه الأرقام ويشاهد رد فعل مؤسسات المال العالمية بتقول إيه إلا ما يقول خطوة محترمة تستحق كل إشادة وتقدير».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.