حفل ساج الـ 31 يكرم أسطورة هوليوود ويدعم متضرري حرائق لوس أنجلوس

تنطلق بعد قليل فعاليات حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) في نسخته الـ 31، حيث تستعد هوليوود لاستقبال الحدث الفني الأبرز لهذا الموسم، وذلك في قاعة "Shrine Auditorium" بمدينة لوس أنجلوس.

ويبث الحفل مباشرة عبر منصة "نتفليكس" في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، وتقدمه النجمة كريستين بيل، التي تعود إلى المنصة للمرة الثانية بعد تجربتها الأولى في عام 2018.

يشهد الحفل هذا العام لحظة استثنائية بتكريم النجمة القديرة وأسطورة من أساطير هوليوود، جين فوندا، بجائزة الإنجاز مدى الحياة؛ تقديرا لمسيرتها الفنية الثرية وإسهاماتها الإنسانية.

ومن المنتظر أن تقدم النجمة جوليا لويس دريفوس هذه الجائزة لفوندا في مشهد مؤثر يعكس مكانتها في صناعة السينما.

تأتي هذه الاحتفالية وسط تداعيات حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس مؤخرا، مما دفع اللجنة المنظمة إلى تخصيص جزء من الفعاليات لدعم المتضررين.

وقد أكدت كريستين بيل أن استمرار إقامة الحفل في موعده يعد رسالة دعم قوية للعاملين في صناعة الترفيه والاقتصاد المحلي، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بالمدينة.

يشارك في تقديم الجوائز كوكبة من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم أريانا جراندي، هاريسون فورد، جيمي لي كيرتس، وكولين فاريل، حيث سيعلنون عن الفائزين بأهم الفئات التمثيلية.

كما ستشهد الليلة لحظات مميزة من العروض الفنية والتكريمات الخاصة.

ومن جانبها، حرصت مؤسسة (SAG-AFTRA) على تقديم مساعدات مالية للعائلات والفنانين الذين فقدوا منازلهم جراء الكارثة، فيما تم إعداد حقائب هدايا للمرشحين تضم منتجات مستدامة تعزز الرفاهية، بفضل مساهمات الرعاة والشركاء.

ومن المتوقع أن يكون حفل هذا العام استثنائيا، ليس فقط بتكريم النجوم وأبرز الأعمال الفنية، ولكن أيضا بروح التضامن والدعم للمجتمع المتضرر، في مشهد يجسد دور الفن في مواجهة التحديات.