أطباء الأسنان تطالب وزير التعليم العالي بمراجعة قرار فتح كليات جديدة

أرسلت النقابة العامة لأطباء الأسنان خطابا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بشأن قراره فتح جامعات أهلية جديدة يضم معظمها كليات طب أسنان جديدة.

وأرفقت النقابة في خطابها الدراسة الخاصة بأعداد المقبولين وتوزيع الخريجين على أنحاء الجمهورية، كما أرسلت النقابة خطابا إلى نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار خطابا تطالبه برفع الأمر إلى مجلس الوزراء لدراسة الأمر.

وقالت النقابة في خطابها، إن هذه الخطوة تجعل عدد الكليات يتعدى 80 كلية بينها كليات طب الأسنان في الولايات المتحدة لا يتجاوز 65 كلية لا يتعدى عدد الدارسين في كل دفعة في كل كلية خمسون طالبا، وأقصى عدد تم تخريجه في عام واحد في الولايات المتحدة هو 6500 طبيب، بينما الدفعات الحالية في مصر والتي تخرجت في 2023 تتجاوز 12 ألف طبيب، ودفعة 2024 تتجاوز هذا الرقم.

وأشارت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إلى أنها تود الاستعلام عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار، علما بأن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها كل البيانات عن أطباء الأسنان، والتي لا توجد في وزارة الصحة ولا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ولفت إلى أنه سبق أن قدمت النقابة دراسة إلى وزارة التعليم العالي في 2022، عن أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأعداد 81 ألفا، بالإضافة إلى 69 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة، وحذرت النقابة في حينها من البطالة التي تفتك بالمهنة، موضحة أن العدد الآن تجاوز 108 آلاف طبيب أسنان، وما يفوق 70 ألف طالب، بخلاف الدارسين بالخارج والذي يجاوز عددهم 7 آلاف طالب.

وأوضحت النقابة أنها اقترحت في حينه عددا معينا للقبول بجميع الجامعات بغض النظر عن عدد الكليات، كما قدمت لجنة قطاع طب الأسنان بناء على نفس الدراسة مقترحا بعدد المقبولين في جميع الكليات ولم يتم الأخذ بالرأيين.

وتابع الخطاب: "لا يخفى عليكم أن هناك نقصا شديدا في أعضاء هيئة التدريس فكيف سيتم العمل بهذه الكليات الجديدة؟ مضيفة: "كما أن وزارة الصحة اتخذت قرارا منذ عامين بتطبيق التكليف حسب الاحتياج بدءا من العام الحالي وعليه فإن دفعة 2023، الذي يفوق عددهم 12 ألف طبيب، سيتم تكليف بضع مئات منهم فقط في المحافظات الحدودية نظرا لكثرة أعداد أطباء الأسنان بالوزارة".

وقالت النقابة إن الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي إذا كانت ترى احتياجا لإنشاء كليات جديدة وكان سوق العمل يحتاج فعليها تعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها، في حين أن الجهة المعنية بالمهنة، وهي النقابة تحذر من البطالة وتعلنها صراحة أنه لا يوجد أي احتياج في سوق العمل الخاص لأطباء أسنان جدد.

وذكرت النقابة أن وزارة التعليم العالي الليبية علقت الدراسة في جميع الكليات الحكومية لمدة ثلاث سنوات نظرا لاكتظاظ سوق العمل بأطباء الأسنان.

وطلبت النقابة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد موعد عاجل للاجتماع، في حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر.

وأضافت النقابة: "نرجو اعتبار مسألة زيادة أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان بمصر مسألة أمن قومي بخلاف الطلاب الحاصلين علي بكالوريوس طب الأسنان من الخارج؛ ما يؤدي إلى بطالة بين صفوف الخرجين من أطباء الأسنان.