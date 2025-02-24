تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط الأسهم الأمريكية بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، حيث أظهرت التقارير أن الاقتصاد قد يعاني بسبب قلق المستهلكين والشركات من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الأسواق مغلقة في طوكيو بسبب عطلة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 21ر23494 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 03ر3373 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر0 ٪ ليصل إلى 20ر8308 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 55ر2636 نقطة، كما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 6ر0 ٪.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 9ر0 ٪.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على هبوط مع نهاية تداولات الجمعة الماضي، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 7ر1 %، في أسوأ يوم له منذ شهرين، ليصل إلى 13ر6013 نقطة، بعد عدة تقارير أضعف من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات متراجعا بواقع 748 نقطة، أو بنسبة 7ر1%، ليصل إلى 02ر43428 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2ر2 %، ليصل إلى 01ر19524 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 21 سنتا ليصل إلى 19ر70 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 17 سنتا ليصل إلى 88ر73 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 28ر149 ين ياباني من 24ر149 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0512ر1 دولار من 0462ر1 دولار.