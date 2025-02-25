مظاهرة في الدانمارك لمنع تسليم أسلحة لإسرائيل

أعلنت الشرطة الدانماركية، اليوم الاثنين، توقيف 20 شخصا خلال تظاهرة تطالب شركة النقل البحري "ميرسك" بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.

واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل لتفريق عشرات المتظاهرين، حسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

وكانت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ جريتا تونبرج من بين المحتجين الذين تجمعوا في مقر شركة ميرسك في كوبنهاجن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت تونبرج، في تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "نحن هنا لمطالبة ميرسك بالتوقف عن نقل الأسلحة ومكونات الأسلحة إلى إسرائيل.. عليهم إنهاء كل العقود والاستثمارات التي تدعم الإبادة واحتلال فلسطين".

وشاركت تونبرج التي كانت في واجهة حركة الاحتجاج من أجل المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

من جانبها، ذكرت ميرسك أن شحناتها لا تشمل "أسلحة وذخيرة"، وقالت "إن هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية بناء على برنامج التعاون الأمني الأمريكي الإسرائيلي، وقد تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها".

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة "حاولنا استخدام الحوار لدفع المتظاهرين إلى مغادرة المكان. إنها منطقة خاصة. في النهاية، توقف الحوار وتعيّن علينا استخدام الوسائل اللازمة لإخراج المتظاهرين من المنطقة".