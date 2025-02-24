نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 365 فلسطينيا من محافظتي جنين وطولكرم منذ بداية العدوان الحالي

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل تصعيدها من عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وذلك منذ بداية العدوان الحالي، لتشكل هذه العمليات امتداد لسياسة الاعتقالات الممنهجة والتي تصاعدت بمستواها بعد حرب الإبادة.

وأوضح في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّه وفي إطار إعلان الاحتلال عن توسيع عمليته العسكرية في المحافظات الشمالية، فإن حالات الاعتقال في محافظتي جنين، وطولكرم، بلغت نحو 365 حالة اعتقال، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، وشملت: الأطفال، والنساء، والشبان، والجرحى، وكبار السن.

وذكر أنّ أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 35 يوما من العدوان بلغ ما لا يقل عن 200 حالة، أما في محافظة طولكرم ولليوم 29 بلغت حالات الاعتقال 165 على الأقل، هذا عدا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.

وأضاف أن عمليات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة يرافقها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، واستهداف المنازل وهدمها ونسفها وإحراق بعضها، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

وأشار إلى أنّ عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل الاحتلال خلالها نحو 14 ألفا و500 مواطن من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.

ويأتي ذلك كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة «العقاب الجماعي»، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.