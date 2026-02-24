فرنسا: يجب وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في غزة دون عوائق

قال وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو، إن المساعدات الغذائية يجب أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة دون أي عوائق.

وأوضح بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء، إن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة.

وأشار إلى أنه رغم سريان وقف إطلاق النار، فإن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لافتا إلى أن 320 طنا من المساعدات تنتظر التسليم إلى المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين في غزة دون عوائق، مؤكداً استمرار بلاده في تعبئة جهودها لدعم أهالي القطاع.

ويعيش نحو 1.9 مليون نازح، من أصل 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة، ظروفا قاسية في خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال الحرب.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حرب إبادة بدعم أمريكي على قطاع غزة، واستمرت عامين، قتلت خلالها أكثر من 72 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 171 ألف آخرين.

ورغم سريان اتفاق وقف النار منذ أكتوبر 2025، فإن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في غزة لم تشهد تحسنا ملحوظا في ظل التنصل الإسرائيلي من الإيفاء بالتزاماتها الأمنية والانسانية ضمن الاتفاق.