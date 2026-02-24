تحركت إدارة بايرن ميونخ لتأمين مستقبل موهبتها الشابة لينارت كارل، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن النادي البافاري نجح في تحصين لاعبه من محاولات الاستقطاب، بعدما تم تجديد عقده تلقائيًا عقب بلوغه عامه الثامن عشر، وهو السن القانوني لتوقيع عقد احترافي طويل الأمد.

وأوضحت التقارير أن العقد الجديد سيمتد حتى يونيو 2031، في خطوة تعكس تمسك بايرن ميونخ باللاعب ورغبته في منحه دورًا مهمًا ضمن مشروعه المستقبلي.

وأضافت أن كارل سيحصل بموجب العقد الجديد على راتب سنوي يُقدر بنحو مليوني يورو، أي ما يعادل ضعف راتبه السابق، تأكيدًا على ثقة الإدارة في إمكاناته الفنية وتطوره المنتظر خلال السنوات المقبلة.