محافظ الأقصر يبحث مع نقابة الأطباء دعم المنظومة الصحية وتلبية الاحتياجات

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفد نقابة الأطباء في المحافظة برئاسة الدكتور أبو النجا الحجاجي، نقيب الأطباء، وبحضور الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في المحافظة؛ لبحث سُبل دعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم وفد النقابة التهنئة للمحافظ بمناسبة تجديد الثقة فيه، وكذلك بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين تطلعهم إلى استمرار التعاون المشترك بما يخدم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد أبرز احتياجات ومطالب النقابة، والتي من شأنها دعم الأطباء وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الأقصر.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر تقديره للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الأطباء، لافتا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع النقابة وتقديم الدعم اللازم لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الصحي.