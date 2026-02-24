صحة بني سويف تطلق حملة الدليل الدوائي في رمضان لدعم مرضى الأمراض المزمنة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أن وزارة الصحة والسكان تحرص على تعزيز التوعية الدوائية وضمان سلامة المرضى خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف «جميعة»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مديرية الصحة أطلقت حملة «الدليل الدوائي في رمضان.. مع صيام صحي»؛ لتقديم الإرشادات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والكلى، بما يضمن لهم صيامًا آمنًا دون مضاعفات صحية.

وشهدت مديرية الصحة، تنفيذ فعاليات الحملة من خلال فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، إذ جرى تنظيم لقاء علمي استهدف الأطقم الطبية والعاملين بالمديرية لتوضيح آليات تعديل مواعيد الجرعات الدوائية خلال الصيام، والتغذية الصحية السليمة خلال الشهر الكريم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالعلاج وعدم إيقافه أو تغيير الجرعات دون الرجوع للطبيب المختص.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تأتي تحت رعاية الدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة؛ استمرارًا لجهود دعم التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وتضمنت الحملة، تقديم نصائح حول كيفية تنظيم جرعات الأدوية بين الإفطار والسحور، وأهمية قياس مستوى السكر وضغط الدم بانتظام، والعلامات التحذيرية التي تستدعي كسر الصيام حفاظًا على الصحة.

وحضر فعاليات الحملة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، والدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة، بجانب فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، بما في ذلك الدكتورة غادة خالد إبراهيم، والدكتورة هبة أحمد عبدالقوي، والدكتورة مريم نبيل إسرائيل، والدكتورة ناردين عصام فخري، والدكتورة نورهان محمد شعبان.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز مفهوم الصيام الصحي، وضمان تقديم خدمات توعوية مستدامة تسهم في رفع جودة الحياة للمرضى خلال المناسبات الدينية والمواسم المختلفة.