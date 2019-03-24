خبراء يتوقعون تراجع أعداد العاطلين في ألمانيا في مارس بسبب تحسن الطقس

أشارت توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن أعداد العاطلين في ألمانيا ستسجل في مارس الجاري تراجعا بسبب تحسن الطقس في فصل الربيع الحالي.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بين الخبراء التابعين لمصارف ألمانية كبرى، فإن من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في الشهر الجاري إلى نحو 28ر2 مليون شخص بتراجع بمقدار نحو 86 ألف شخص مقارنة بعددهم في فبراير الماضي وبمقدار نحو 170 ألف شخص مقارنة بآذار/مارس من 2018.

وحسب الخبراء، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى زيادة التوظيف ولاسيما في مجال البناء والتشجير والمطاعم، ما يجعل البطالة تنخفض سنويا في هذا الوقت من السنة.

ومن المنتظر ان تعلن الوكالة الاتحادية للعمل رسميا أعداد العاطلين عن العمل في البلاد يوم الجمعة المقبل.

من جانبه، أعرب ميشائيل هولشتاين، الخبير في مصرف (دي زد بنك) عن اعتقاده باستمرار التوجه الإيجابي في سوق العمل على الرغم من تراجع وتيرة الحالة الاقتصادية وقال هولشتاين:" لدينا طلب جيد على العمالة".

كانت معاهد اقتصادية خفضت بصورة ملحوظة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في العام الحالي وذلك نظرا لضعف وتيرة النمو في قطاع الصناعة والاقتصاد العالمي، وخفض معهد (إيفو) من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 6ر0% كما خفض "حكماء الاقتصاد الألماني" توقعاتهم إلى النصف لتصل إلى نحو 8ر0%.

ورأى الخبراء أن أكبر بواعث القلق بالنسبة للاقتصاد الألماني لا تزال تتمثل في النزاعات التجارية الناجمة عن سياسة الولايات المتحدة وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ضعف الطلب القادم من الصين.

وتوقع الخبراء بالنسبة للشهور المقبلة تزايد حركة التوظيف وتراجع أعداد العاطلين لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في 2018.

وأشارت توقعات معهد أبحاث العمل والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل إلى أن أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا ستتراجع في 2019 بمقدار 140 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.