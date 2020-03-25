فرنسا: 240 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 240 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الثلاثاء - أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2448 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين بهذه العدوى في البلاد إلى نقطة 22304 حالات.

وأضاف أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 1100 حالة، مشيرا إلى أن عدد المصابين الذين يرقدون في غرف العناية المركزة يبلغ 2516 شخصا، بينهم 34% تحت 60 عاما من عمرهم، فيما تتراوح أعمار 58% منهم بين 60 و80 عاما.

ولفتت القناة إلى أن هذه الإحصائيات تجعل فرنسا خامس أكبر دولة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء هذا الوباء.