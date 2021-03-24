احتراق إناء أثناء النوم يؤدي لوفاة ربة منزل وابنتها بدمنهور

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تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل وابنتها داخل منزلهما بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور علي جثث ربة منزل وابنتها بمنزلهم في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وجارٍ معاينة مكان الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول المجني عليهن.

وتبين من الفحص لضباط المباحث، بالعثور على جثة " بسيمة.ع.ع" 37 سنة، ربة منزل وابنتها "جنا.ح.ف" 7 سنوات، داخل شقة مستاجرة بمنزل "سلامة.ص.ح"، وتم إخطار النيابة التي انتقلت لمكان الواقعة وجارٍ معاينة مكان الواقعة.

وأسفرت المعاينة الأولية وجود إناء متفحم على بوتاجاز، وبه آثار طعام، أن سبب الوفاة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب احتراق الإناء أثناء نوم المجني عليهن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.