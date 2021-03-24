أمين عام مجلس التعاون الخليجى يؤكد لوزير خارجية الصين ضرورة المشاركة بأي تفاوض حول ملف إيران النووي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الأربعاء خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي يزور المملكة حاليا، ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي، مضيفا أن المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة.

وشدد الحجرف "خلال استقبال وانج يي بمقر الأمانة العامة في الرياض على حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون مع الصين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية"واس" ان الجانبين رحبا بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية وجهود إنهاء الأزمة اليمنية، بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد الجانبان على أهمية استثمار الفرص التي نتجت بعد جائحة كورونا في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية، وكذلك تعظيم الاستفادة المشتركة من مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ويعزز مساهمتهما الإيجابية مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

دعا وانج يي الذي وصل إلى الرياض ضمن جولته الشرق أوسطية، في تصريحات الى قناة "العربية" السعودية اليوم إلى تحقيق حل الدولتين للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده ستوجه دعوات إلى شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين.

وكانت السلطات الصينية عرضت عدة مرات في السابق الدخول في وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطرح مقترحات لإنهاء الصراع المستمر بينهما منذ عقود.