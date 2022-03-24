بيان مشترك لقادة الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد الأمن العالمي

أصدر قادة حلف الناتو، مساء الخميس، بيانًا مشركًا حول اجتماع اليوم لمناقشة التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا، لافتين إلى أنه أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود، وأدى إلى تقويض السلام في أوروبا، وتسبب في معاناة بشرية ودمار هائلين.



وأعرب البيان، عن إدانة القادة للغزو الروسي لأوكرانيا بأشد العبارات الممكنة، داعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الوقف الفوري لهذه الحرب، وسحب القوات العسكرية من أوكرانيا، وبيلاروسيا إلى إنهاء تواطؤها مع موسكو، بما يتماشى مع قرار وقف العدوان الروسي الذي تبنته الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022.



وأشار إلى أن روسيا عليها الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتعليق العمليات العسكرية على الفور، منوهًا إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا يهدد الأمن العالمي.



ولفت البيان إلى أن «اعتداء موسكو على المعايير الدولية يجعل العالم أقل أمانًا، فضلًا عن أن خطاب الرئيس بوتين التصعيدي غير مسؤول ومزعزع للاستقرار»، مشيدًا بالمقاومة الأوكرانية الملهمة والبطولية ضد الغزو الروسي الوحشي.



وتابع البيان: «إننا ندين بشدة الهجمات الروسية المدمرة على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر، سنعمل مع بقية المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب».



وأعرب البيان عن قلق القادة من زيادة مخاطر العنف الجنسي والاتجار بالبشر، وحث روسيا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول والمدن الأوكرانية المحاصرة الأخرى.



وأدان البيان الهجمات على البنية التحتية المدنية الأوكرانية، بما في ذلك التي تعرض محطات الطاقة النووية للخطر، متابعًا: «سنستمر في مواجهة أكاذيب روسيا بشأن هجومها على أوكرانيا، وكشف الروايات الملفقة، وأي استخدام روسي لسلاح كيميائي أو بيولوجي سيكون غير مقبول وسيؤدي إلى عواقب وخيمة».



وذكر البيان أن روسيا بحاجة إلى إظهار جديتها بشأن المفاوضات، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، داعيًا روسيا إلى الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ذات مصداقية مع أوكرانيا؛ لتحقيق نتائج ملموسة، والتحرك نحو الانسحاب الكامل لقواتها من الأراضي الأوكرانية.



ونوه البيان إلى أن «استمرار العدوان الروسي أثناء المناقشات مع الجانب الأوكراني أمر مؤسف»، متابعًا: «نحن ندعم جهود أوكرانيا لتحقيق السلام، وجهود الحلفاء الدبلوماسية؛ للتأثير على روسيا لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية».