البنوك: المركزي لم يصدر تعليمات بوقف أي عمليات استيرادية

نفت مصادر مصرفية ما تم تداوله من صدور تعليمات من قبل المركزي بوقف استيراد بعض السلع.

وحسب بيانات رسمية من عدة بنوك منها التجاري وفا بنك ايجيبت ، فلم ترد تعليمات من قبل البنك المركزي بخصوص وقف آية عمليات استيرادية.

وأكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أنه لا توجد أية تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف أية عمليات استيرادية لبعض السلع.

وشددت رئيسة بنك تنمية الصادرات - على أن ما تم نشره في هذا الصدد "عار تماما عن الصحة، ولا أساس له"، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت بعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة مزيفة لقرار صادر من البنك المركزي بشأن وقف العمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة.