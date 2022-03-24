رئيس جنوب إفريقيا يدافع عن موقف بلاده المحايد من الحرب الروسية

دافع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، عن موقف بلاده المحايد فيما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، حيث قال إن هذا الوضع المحايد وضعه في موقف أقوى للمساعدة في الوساطة من أجل إنهاء الصراع.



وقال رامافوسا في مقابلة أجراها اليوم الخميس مع تلفزيون "بلومبرج"، على هامش انعقاد قمة استثمارية في جوهانسبرج، إن "من الممكن أن تكون هناك تكلفة للحياد، ولحسن الحظ لسنا وحدنا في كل ذلك، حيث يوجد آخرون كثيرون اختاروا نفس المسار"، مضيفا أن "الفائدة من وراء كل ذلك هو أننا يمكننا الحديث مع الجانبين".



جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، التي دعمت القتال من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء، وكانت من بين 35 دولة امتنعت عن التصويت في الثاني من مارس على قرار للأمم المتحدة الذي انتقد الغزو، وهو موقف أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي.



وقال رامافوسا إنه بالنظر إلى الدروس المستفادة مما شهدته بلاده في الماضي من الفصل العنصري، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يتطلب من الأفراد الجلوس والتحدث، لأنه "عندما تهاجمهم، فإن ذلك يقلل من الدور الذي يمكن أن تقوم به" من خلال الوساطة.



وكان رامافوسا تحدث بصورة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "قال بوتين إن المحادثات من الممكن أن تكون ناجحة. إنه يجري مفاوضات حاليا ويرغب في أن تنجح المفاوضات".



كما تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن روسيا، ولكنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال رامافوسا إن هناك مؤسسات غير حكومية تواصلت مع جنوب إفريقيا من أجل الوساطة.