علي جمعة يقدم برنامج «مصر أرض المجددين» في رمضان مع الإعلامي عمرو خليل

عرضت فضائية «cbc»، الأربعاء، البرومو الرسمي لبرنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مع الإعلامي عمرو خليل خلال شهر رمضان.

وقال جمعة، خلال الفيديو الخاص بالبرومو الرسمي بالبرنامج، والذي بثته الفضائية على قناتها بموقع اليوتيوب، اليوم الأربعاء، إن «تجديد أمر الدين من ضرورات العصر، وأرض المجددين مصر»، مضيفًا أن إدراك الواقع بعوالمه المختلفة ركن من أركان التجديد.

وتابع الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «نريد التجديد لا التبديد، نريد التعمير لا التدمير».

من جانبه، قال الإعلامي عمرو خليل، إن تجديد التراث لم يكن أمرًا غريبًا أو مستحدث على المصريين يومًا ما، فكانت أولى خطواته على أرض الوطن، مواصلا: «رحلة فكرية وإيمانية نتتبع فيها خطوات أعلام التجديد في مصر أول المجددين».