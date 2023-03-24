محافظ بنك إنجلترا المركزي يؤكد استمرار زيادة الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن البنك سيرفع أسعار الفائدة مجددا إذا استمر ارتفاع أسعار المستهلك في بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن تصريحات بيلي جاءت بعد يوم واحد من قرار بنك إنجلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 25ر4%.

ودعا بيلي الشركات والأشخاص الذين يحددون الأسعار إلى ملاحظة توقع حدوث تراجع حاد للتضخم في بداية العام الحالي.

وأضاف بيلي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه "إذا حاولت كل الأسعار تجاوز التضخم سيرتفع معدل التضخم.. من فضلكم تفهموا ، إذا ارتفع معدل التضخم، سترتفع أسعار الفائدة أكثر، والتضخم المرتفع لا يفيد أحد بالفعل. إنه يضر الناس وهو يضر بشكل أساسي الفئات الأقل دخلا من المجتمع".

وقال بيلي إن انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد سوف يؤدي إلى تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، ولكنه استطرد أنه ينبغي أن يرى بنك انجلترا أن هذه التراجعات ظهرت في البيانات الرسمية وأن ضغوط الأسعار تنحسر.

يأتي ذلك في حين ارتفعت تكلفة المعيشة بصورة غير متوقعة في بريطانيا خلال فبراير الماضي، وذلك بعد أن ادى نقص الخضروات لارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى لها منذ 45 عاما.

وارتفع معدل التضخم ارتفع إلى 4ر10% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ1ر10% في يناير الماضي.

وارتفعت أسعار الملابس، وخاصة ملابس الأطفال والنساء الشهر الماضي، ولكن أسعار الوقود استمرت في التراجع.

ومن المقرر أن يصدر البنك قرارا بزيادة معدلات الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها في مستواها الحالي، في ظل استمراره مواجهة التضخم.

وتعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي هو استمرار ارتفاع أسعار الأغذية، وذلك في الوقت الذي واجهت فيه المحال التجارية نقصا في أصناف من الخضروات.

وكانت الطماطم والفلفل والخيار من ضمن الخضروات التي لم تكن متاحة بصورة كافية، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الطقس السيئ الذي أثر على الحصاد في إسبانيا وشمال أفريقيا.

وعلاوة على نقص الخضروات، أضر ارتفاع أسعار الطاقة بالمزارعين في بريطانيا، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بسلاسل الامداد.