فقدان 34 مهاجرا ونجاة 4 إثر غرق قارب للهجرة بسواحل صفاقس التونسية

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قال مسؤول قضائي في صفاقس التونسية، اليوم الجمعة، إن قاربا يقل عشرات من المهاجرين غرق في سواحل الجهة ويجري البحث عن 34 مفقودا فيما أنقذ الحرس البحري أربعة.

وقال المسؤول القضائي بمحكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القارب المنكوب هو الخامس الذي يغرق في سواحل المنطقة في خلال يومين.

وأوضح المسؤول أن أربعة مراكب غرقت خلال يومي الأربعاء والخميس فيما انتشل الحرس البحري سبع جثث لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بينهم أربعة أطفال ورضيع.

ويجري البحث عن أكثر من ثلاثين مفقودا كانوا على متن هذه القوارب فيما نجا 84 آخرين.

وقال الحرس الوطني إنه أحبط بين يومي أمس وأمس الأول 30 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 2034 مهاجر من بينهم تسعة تونسيين.

ويجري اعتراض المهاجرين غير النظاميين بشكل يومي على السواحل التونسية وعلى الحدود البرية وينحدر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين إلى أراضيها العام الجاري.