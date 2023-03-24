بريطانيا والاتحاد الأوروبي يصادقان اليوم على اتفاق جديد بشأن أيرلندا الشمالية

تصادق بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على اتفاق جديد يخص أوضاع أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من عضوية التكتل (بريكست)، رغم معارضة بعض الوحدويين بأيرلندا الشمالية للاتفاق.

ويلتقي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في لندن للمصادقة على "إطار عمل ويندسور" الذي يتيح تطبيق ترتيبات تجارية جديدة بين الجانبين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وفاز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذا الأسبوع في تصويت برلماني على آلية "ستورمونت بريك" التي تعطي السياسيين في أيرلندا الشمالية صلاحية وقف تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في بلادهم.

وتم التصويت لصالح الآلية الجديدة أول أمس الأربعاء بأغلبية 515 مقابل 29 صوتا، فيما رفض الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية التصويت لصالح هذه الآلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعود إلى إدارة تقاسم السلطة بينما لا تزال هناك قضايا عالقة تتعلق بالبريكست.

وقال جيمس كليفرلي في بيان، أوردته وكالة بلومبرج إن "من خلال الموافقة رسميا على إطار عمل ويندسور، فإننا نقدم التزامنا بشأن توفير الاستقرار واليقين لايرلندا الشمالية"، مضيفا أن "الإطار هو أفضل اتفاق بالنسبة لأيرلندا الشمالية حيث يحافظ على وضعها في الاتحاد مع حماية اتفاقية الجمعة العظيمة".