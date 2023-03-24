 مبابي أساسيا في تشكيل فرنسا لمواجهة هولندا في تصفيات يورو 2024 - بوابة الشروق
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مبابي أساسيا في تشكيل فرنسا لمواجهة هولندا في تصفيات يورو 2024

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 8:53 م

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة هولندا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي على الملعب الوطني، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الجمعة، في إطار تصفيات بطولة يورو 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كوندي، كوناتي، أوباميكانو وهيرنانديز.

خط الوسط: جريزمان، تشواميني ورابيو.

الهجوم: كومان، كولو مواني، مبابي.


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