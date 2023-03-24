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ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة، ولاية قهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 7.34 كيلومتر تحت الأرض، عند الساعة 03:39 بالتوقيت المحلي في منطقة "غوكسون" التابعة لقهرمان مرعش، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتأتي الهزة الأرضية، بعد أخرى بقوة 5.3 درجة ضربت نفس المنطقة ظهر أمس الخميس.​

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 103.6 مليار دولار.