قائد الجيش الفلبيني: الأمن الإقليمي عنصر رئيسي على المدى الطويل

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أعلن قائد الجيش الفلبيني ليوتينانت جنرال روميو براونر جونيور اليوم الخميس أن الأمن الإقليمي عنصر مهم في أهداف الجيش على المدى الطويل، بحسب وكالة أنباء الفلبين.

وقال براونر في مقابلة إن جهود تعزيز الأمن الإقليمي انطلقت بالفعل العام الماضي، بعد إعلان الرئيس فرديناند ماركوس (الابن) "أننا لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا".

وشدد براونر على أن أحد طرق تعزيز إجراءات الأمن هي تسليح الجيش بأحدث المعدات، وأيضا المنشآت، بموجب برنامج تحديث القوات المسلحة الفلبينية.

وشدد على الحاجة إلى "مدافع هاون وقاذفات قنابل، وصواريخ" لتعزيز الأمن الإقليمي.