مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 21 طن سلال غذائية في ألبانيا وبنين وتشاد والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية ألبانيا لعام 2023، حيث تم توزيع 4 أطنان من السلال الغذائية بمحافظة بتشين في جمهورية ألبانيا، استفاد منها 300 فرد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 9 أطنان من السلال الغذائية في مدينة كوفو بجمهورية بنين، استفاد منها 900 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية بنين لعام 2023، كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مواد إيوائية لمتضرري الزلزال في مناطق زردنا وكفر يحمول ومعرة تمصرين التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا، استفاد منها 536 فردًا بواقع 100 أسرة من متضرري الزلزال.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 8 أطنان من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في العاصمة التشادية أنجيمنا، استفاد منها 600 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية تشاد لعام 2023.

وفي قطاع الحميدية بمحلية زالنجى التابعة لولاية وسط دارفور بجمهورية السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.500 سلة غذائية، استفاد منها 11.340 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً.