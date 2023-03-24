وزير الخارجية الروسي: علاقتنا مع أمريكا والاتحاد الأوروبي بلغت أدنى مستوى لها

• والغرب يقوض محاولات صنع عالم متعدد الأقطاب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن علاقات موسكو مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بلغت أدنى مستوياتها منذ نهاية المواجهة بين القطبين في عهد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف الوزير الروسي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة- أن أزمة أوكرانيا تقف وراءها محاولات بعض الدول الغربية للحفاظ على الهيمنة العالمية وتقويض عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن عددا كبيرا من دول الغرب يلجأ إلى الابتزاز والتهديدات تجاه دول العالم وليس روسيا فحسب.

وأشار إلى أن مركز الاقتصاد العالمي يتحول من المنطقة الأوروبية الأطلسية إلى أوراسيا، وأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على القيادة السياسية والاقتصادية في الفضاء الأوراسي.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم واسع النطاق ومرتبط بمحاولات الغرب ضمان الهيمنة على العالم وعرقلة عملية إقامة عالم متعدد الأقطاب.

وفي مقال كتبه لمجلة "المستكشف" الاجتماعية السياسية الروسية نُشر اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الروسي "من الجلي تماما أن الوضع في أوكرانيا وما حولها هو مجرد أحد مظاهر تصادم واسع النطاق ومرتبط بمحاولات مجموعة ضيقة من الدول الغربية الهادفة لضمان الهيمنة على العالم وعرقلة العملية الموضوعية لإقامة عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف:"أن الأمريكيين ومن معهم يعتمدون على أسوأ التقاليد الاستعمارية، فهم يحاولون تقسيم العالم إلى أنظمة ديمقراطية و أنظمة استبدادية". وتابع:"إذا سمينا الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فإن المقصود هو تقسيم العالم إلى المختارين، الذين يتمتعون بصفة الإستثنائية، وعلى الآخرين، وفق الغرب، اتباع مصالح ما يسمى بالمليار الذهبي".

ولفت إلى أن التوجه الرئيسي لعملية التنمية الدولية الحديثة هو تعزيز التعددية القطبية. وأكد أن هناك مراكز عالمية جديدة في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية تحقق نجاحات مبهرة في مختلف المجالات باعتمادها على الاستقلال وسيادة الدولة والخصوصية الثقافية والحضارية والاسترشاد بالمصالح الوطنية الأساسية وانتهاج سياسة خارجية مستقلة.

وأوضح أن هؤلاء يساهمون بموضوعية في تشكيل نظام عالمي جديد متعدد المراكز أكثر استقرارًا وعدالة وديمقراطية ويعكس حق الشعوب الطبيعي غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ونماذج التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية".واختتم لافروف مقاله بالقول:"إن بعض السياسيين في الغرب يقرون على مضض بذلك دون ترجمة الأقوال إلى أفعال، فلابد من إعادة هيكلة فلسفة السياسة الخارجية على أساس مبادئ القانون الدولي والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئ".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم، إن روسيا تدرك أن الغرب بشكل جماعي يمارس ضغوطًا إضافية على الدول التي اختارت عدم الانضمام إلى العقوبات.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بيسكوف قوله "ليس من الأخبار أن دول الغرب بشكل جماعي بقيادة الولايات المتحدة تمارس ضغوطا سافرة وغير ضرورية على عدد كبير من الدول التي تختار عدم الانضمام إلى القيود غير القانونية المفروضة على روسيا". و"تلك الدول نفسها تخبرنا عن ذلك. وللأسف، فإنها تواجه مثل هذا الهجوم".

وتابع أن القضية "تتطلب اهتماما خاصا" من جانب كل من روسيا والدول الواقعة تحت الضغط. وأوضح "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا من أجل تقليل المخاطر".

وتعليقا على التقارير التي تفيد بأن كازاخستان ستقيد الواردات الموازية لروسيا، شدد على أن "روسيا وكازاخستان حليفان وصديقان حميمان". وأشار إلى "أننا نقدر علاقاتنا الثنائية وسنواصل توسيعها.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الكرملين إن بيلاروسيا قوية بما يكفي لمواجهة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن خطط الولايات المتحدة لتعيين مبعوث خاص للتواصل مع قوى المعارضة البيلاروسية ما هي إلا محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، الأمر الذي "يتطلب اهتماما، في المقام الأول من أصدقائنا البيلاروسيين".

وشدد بيسكوف على أنه "بالطبع ، لا يمكننا أيضا أن نغض الطرف عن هذا، لكننا على ثقة من أن الدولة البيلاروسية ثابتة وقوية بما يكفي لمقاومة أولئك الذين يسعون للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد بيسكوف أن الولايات المتحدة واصلت التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأشار إلى أنه "مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تواصل التدخل بشكل مباشر وغير مباشر في الشؤون الداخلية لمختلف البلدان، بما في ذلك بيلاروسيا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين مبعوث خاص للتواصل مع قوى المعارضة البيلاروسية. ولم يحدد من يمكنه تولي المنصب أو موعد الموعد، لكنه قال إن ذلك سيحدث قريبا جدا.

وفي شأن آخر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة تطوير الصناعات الإلكترونية في البلاد حتى عام 2030، مشيراً إلى ضرورة تكثيف العمل في هذا المجال.

وقال بوتين -خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي- "لدينا اليوم قضية هامة للغاية وأساسية، نحن نتحدث عن تطوير الصناعات الإلكترونية في الفترة حتى عام 2030".

وأضاف "لقد شاركت الحكومة الروسية بشكل فعال في هذا الأمر على مدار سنوات عدة، وكان الاهتمام في العامين الماضيين بهذا الموضوع مرتفعًا بشكل خاص والعمل مكثف"، مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف العمل في هذا المجال الصناعي.