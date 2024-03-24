الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة إسرائيل 800 هكتار من غور الأردن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مصادرة إسرائيل 008 هكتار من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وقال التكتل الأوروبي، في بيان: "ندين بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة بلاده 800 هكتار في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، واعتبارها أراض إسرائيلية".

وتعتبر هذه أكبر مصادرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1994، حسب البيان نفسه.

وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022، وفقا لوكالة الأناضول.

وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".