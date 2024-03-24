مسئول تونسي: حريق مستودع الغاز برادس كاد يحدث كارثة كبرى

قال مدير الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) في تونس اليوم الأحد، إن حريق مستودع الغاز الذي تسبب في أضرار للعشرات من عمال الشركة في وقت سابق هذا الشهر، كاد يخلف "كارثة كبرى".

كان الحريق قد اندلع صباح 14 مارس الجاري في مستودع الغاز بالمنطقة البترولية برادس (بالضاحية الجنوبية للعاصمة) عند تشغيل الخط الثالث لتعبئة الإسطوانات.

وقال مدير الشركة خالد بتين إنه حال اندلاع الحريق، جرى على الفور تفعيل مخطط داخلي من قبل فريق مركز تعبئة الغاز، وهو مدرب على مقاومة الحرائق ويتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، وتم بذلك قطع الغاز والتيار الكهربائي في المنطقة البترولية وضخ المياه في كافة أنحاء المركز.

وأضاف بتين في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "بفضل حنكة وخبرة الأعوان الذين حالوا دون تسرب النيران لبقية الخطوط، تم إنقاذ المنطقة من كارثة كبرى".

وعزز تدخل وحدات الحماية المدنية من جهود السيطرة على الحريق الذي تسبب في إصابة 25 عاملا في الشركة من بين أكثر من ثلاثين نقلوا إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس.



وأُدخل أربعة عمال إلى العناية المركز لاصابتهم بحروق بليغة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمتضررين تغطيهم الكمادات بشكل كامل.